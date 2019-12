Pravobranilec EU o tem, ali je tožba Slovenije proti Hrvaški dopustna

Pravobranilec Sodišča EU Priit Pikamäe bo presodil, ali je slovenska tožba dopustna, delno dopustna ali nedopustna. Mnenje bo prebral generalni pravobranilec iz Poljske Maciej Szpunar , predvidoma v francoščini. Samo branje naj ne bi trajalo več kot pet minut, so pa mnenja v celoti običajno dolga od 30 do 50 strani.

Sodišče EU o dopustnosti in vsebini slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže odloča povsem ločeno, kar je zelo redko. Sodba se pričakuje v prvem četrtletju prihodnjega leta. Če sodišče ugotovi, da za primer ni pristojno, se postopek s tem konča. Če pa odloči, da je tožba dopustna ali delno dopustna, sledi obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba.

Slovenija Hrvaški v tožbi očita kršenje načel vladavine prave in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Na slovenski strani izpostavljajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna.