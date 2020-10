Vrata OI ostajajo odprta: ključna je pravočasna diagnostika

Z Onkološkega inštituta sporočajo, da kljub slabšanju epidemiološke slike novega koronavirusa v državi, še naprej neprekinjeno izvajajo obravnavo onkoloških bolnikov iz cele Slovenije. "Z ustreznimi ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe, ki so prilagojeni specifičnosti naše ustanove in bolnikov, smo poskrbeli za varno okolje, zato bolnike pozivamo, da tudi ob morebitnem nadaljnjem slabšanju epidemije ne opuščajo zdravljenja," so zapisali v pozivu.

Onkološki inštitut se epidemiološkim razmeram prilagaja z ukrepi in ustrezno organizacijo dela, da lahko obravnava poteka nemoteno in varno tako za bolnike kot zaposlene.

Onkološki bolniki so ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za težji potek bolezni. Po podatkih Registra raka je danes že v vsaki četrti slovenski družini en član, ki je zbolel za rakom. Zato pozivajo vse državljane k solidarnosti do teh ljudi, ki so med nami, so naši znanci, sorodniki, sosedje, in pozivajo k doslednemu spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov. Prav tako prebivalce pozivajo, da v teh časih skrbijo za svoje zdravje, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, ter so pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.

Namreč, med epidemijo se je število diagnosticiranih rakov zmanjšalo tudi do 30 odstotkov. To je zelo zaskrbljujoč podatek. Zato je še toliko bolj pomembno, da v obdobju covid-19 ni dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike slabši. Zamik v diagnozi za mesec ali dva pri raku v večini primerov pomeni višji stadij bolezni in slabše možnosti ozdravitve.

Prilagojena organizacija dela

