Nov kriterij za napotitve na ortodontsko zdravljenje otrok

Indeks je pripomoček, ki omogoča triažo otrok in mladostnikov, je na današnji novinarski konferenci povedala avtorica EFO indeksa in predstojnica Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Maja Ovsenik.

Zaradi dolgih čakalnih vrst na ortodontski pregled želijo vpeljati natančno pregledovanje otrok pri splošnem zobozdravniku, ki bo ugotovil, ali je ortodontsko zdravljenje potrebno ali ne. Tak pregled otroka predlagajo ob starosti tri, pet, osem in dvanajst let. "To bo velik doprinos staršem, da bodo mirno čakali na pregled, ko bo potreben," je dejala Ovsenik.

Nekateri otroci zdaj na ortodontski pregled čakajo tudi do sedem let, ortodonti pa opažajo, da je kar tretjina otrok z napotnico na ortodontski pregled, tja napotena nepotrebno, na željo staršev, je povedal predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović. Meni, da indeks prinaša natančno definirana pravila, s katerimi bodo otroke lahko napotili na ortodontsko zdravljenje, to pa bo omogočilo večjo enakopravnost.

EFO indeks je izpeljanka EF indeksa, ki meri sedem zobnih in čeljustnih nepravilnosti. To pomeni, da ni potrebno odtiskovanje čeljusti, saj je pri kliničnem pregledu možno ugotoviti morfološke in funkcionalne nepravilnosti.

"Indeks omogoča natančno zapisovanje ugotovitev funkcionalnih nepravilnosti, kot so nepravilno dihanje, nepravilno požiranje in podatek o razvadah, torej dudi, steklenički ali sesanju prsta, in zapisovanje vseh morfoloških znakov, kot so nepravilno postavljeni zobje," je naštela. Zobozdravniki v računalniškem programu označijo nepravilnosti otroka, program pa nato sam zapiše število točk, ki opišejo težo nepravilnosti.

Za zobozdravnike trenutno potekajo izobraževanja o uporabi EFO indeksa. "Doslej smo izobrazili več kot 200 zobozdravnikov od okoli 250, ki so aktivni na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva, za ostale pa bomo organizirali dodatno izobraževanje," je dejala Ovsenik.