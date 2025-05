'Za pravočasno odkrivanje groženj': Sova postala članica OSINT CoE

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik se je sestal z dr. Tomislavom Dokmanom , direktorjem OSINT CoE. "Agencija je postala članica OSINT CoE in bo dejavno sodelovala in prispevala k dejavnostim centra, da bi okrepila evropska prizadevanja za pravočasno odkrivanje varnostnih groženj in odzivanje nanje," so zapisali v objavi na omrežju X.

Center odličnosti za zbiranje, obdelavo in analizo obveščevalnih podatkov iz odprtih virov (OSINT CoE) je mednarodna neprofitna in strokovna institucija, ki deluje na področju mednarodne varnosti in obveščevalnih skupnosti, piše na njihovi spletni strani.

Kot so zapisali, je bila ustanovitev centra "pomemben korak pri prizadevanju za skupno interoperabilnost, profesionalizacijo in izboljšanje discipline OSINT, ki jo izvajajo vse varnostne in obveščevalne agencije, vključene v delo Centra in želijo izboljšati svoje zmogljivosti ter razviti mednarodno sprejete doktrine, standardizirane postopke in metodologijo".