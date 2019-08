Pravočasno poskrbite, da vas pozimi ne bo zeblo – Hišni sejem

Predstavili bomo inovativni sistem izgorevanja kaminov in peči France Turbo. Ogledali si boste lahko vse modele in o posameznem modelu peči ali kamina pridobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete. Priporočila o načinu kurjenja, izkoristkih in postavitvi v vaš stanovanjski prostor.

Prednosti delovanja naših kaminov in peči so:

- odlična ogrevalna moč,

- prostor je mogoče v le eni uri ogreti od 0°do 20°C,

- toplota se ne izgublja po ceveh in dimniku,

- dolgotrajen ogenj pomeni dolgotrajno ogrevanje,

- uporaba peči ali kamina je ob natančni regulaciji enostavna,

- topel zrak, ki potuje navzdol, razširja toploto horizontalno,

- poraba goriva je zelo majhna,

- uporabljati je mogoče večje kose lesa,

- montaža je zelo nezahtevna,

Pomembno:

- eno polnjenje kurišča zadošča do 10 ur gorenja in gretja, pepel počistite le vsakih 6 do 8 tednov.

Novost v naši ponudbi so tudi kaminske peči Morso iz Danske, ki imajo 160 letno tradicijo.