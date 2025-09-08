Pravočasno poskrbite, da vas pozimi ne bo zeblo – ujemite predsezonski popust 10 % na vse kamine in peči France Turbo

Prihranki in novosti pri kurjenju z drvmi. Izvedeli boste vse o izkoristku, inovativnosti in funkcionalnosti kurjenja.

Kamin Althesia na nogi FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Predstavili bomo inovativni sistem izgorevanja kaminov in peči France Turbo. Ogledali si boste lahko vse modele in o posameznem modelu peči ali kamina pridobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete. Priporočila o načinu kurjenja, izkoristkih in postavitvi v vaš stanovanjski prostor.

Pomembno:

- eno polnjenje kurišča zadošča do 10 ur gorenja in gretja, pepel počistite le vsakih 6 do 8 tednov.

Prednosti delovanja naših kaminov in peči so:

- odlična ogrevalna moč, - prostor je mogoče v le eni uri ogreti od 0do 20C, - toplota se ne izgublja po ceveh in dimniku, - dolgotrajen ogenj pomeni dolgotrajno ogrevanje, - uporaba peči ali kamina je ob natančni regulaciji enostavna, - topel zrak, ki potuje navzdol, razširja toploto horizontalno, - poraba goriva je zelo majhna, - uporabljati je mogoče večje kose lesa, - montaža je zelo nezahtevna,

Žar Morso medio FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Novost v naši ponudbi so tudi žari Morso iz Danske. Predstavljamo vam Morsø Forno Gas Medio - prvi plinski žar, ki smo ga naredili v naši sicer široki ponudbi izdelkov za na prosto. Morsø Forno Gas Medio je priročen žar, ki ima ne samo osnovne funkcije plinskega žara, ampak tudi s svojim minimalističnim dizajnom in zanesljivim dotikom najlepše prispeva k zunanjemu okolju.

Kamin Maura FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pester izbor modelov in velikosti kaminov ter peči bo zadovoljil tudi najzahtevnejše kupce. Ponujamo vam celovito storitev svetovanja pred nakupom do dostave in montaže.

Kamin Idesia FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi po telefonu: 04/5378 234,