Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

Pravočasno poskrbite, da vas pozimi ne bo zeblo – ujemite predsezonski popust 10 % na vse kamine in peči France Turbo

Ljubljana, 08. 09. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

Prihranki in novosti pri kurjenju z drvmi. Izvedeli boste vse o izkoristku, inovativnosti in funkcionalnosti kurjenja.

Kamin Althesia na nogi
Kamin Althesia na nogi FOTO: Arhiv ponudnika

Predstavili bomo inovativni sistem izgorevanja kaminov in peči France Turbo. Ogledali si boste lahko vse modele in o posameznem modelu peči ali kamina pridobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete. Priporočila o načinu kurjenja, izkoristkih in postavitvi v vaš stanovanjski prostor.

Pomembno:

- eno polnjenje kurišča zadošča do 10 ur gorenja in gretja, pepel počistite le vsakih 6 do 8 tednov.

Kamin Idesia

Prednosti delovanja naših kaminov in peči so:

- odlična ogrevalna moč,

- prostor je mogoče v le eni uri ogreti od 0do 20C,

- toplota se ne izgublja po ceveh in dimniku,

- dolgotrajen ogenj pomeni dolgotrajno ogrevanje,

- uporaba peči ali kamina je ob natančni regulaciji enostavna,

- topel zrak, ki potuje navzdol, razširja toploto horizontalno,

- poraba goriva je zelo majhna,

- uporabljati je mogoče večje kose lesa,

- montaža je zelo nezahtevna,

Žar Morso medio
Žar Morso medio FOTO: Arhiv ponudnika

Novost v naši ponudbi so tudi žari Morso iz Danske. Predstavljamo vam Morsø Forno Gas Medio - prvi plinski žar, ki smo ga naredili v naši sicer široki ponudbi izdelkov za na prosto. Morsø Forno Gas Medio je priročen žar, ki ima ne samo osnovne funkcije plinskega žara, ampak tudi s svojim minimalističnim dizajnom in zanesljivim dotikom najlepše prispeva k zunanjemu okolju.

Kamin Maura
Kamin Maura FOTO: Arhiv ponudnika

Pester izbor modelov in velikosti kaminov ter peči bo zadovoljil tudi najzahtevnejše kupce.

Ponujamo vam celovito storitev svetovanja pred nakupom do dostave in montaže.

Kamin Idesia
Kamin Idesia FOTO: Arhiv ponudnika

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi po telefonu: 04/5378 234,

gsm: 051/354 976, E-pošta: info@france-turbo.si

Alpska cesta 43 (nekdanja poslovna stavba TIO v industrijski coni Veriga), Lesce na Gorenjskem.

 

Naročnik oglasne vsebine je France T d.o.o.

zima kamini france turbo
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256