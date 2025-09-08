Pravočasno poskrbite, da vas pozimi ne bo zeblo – ujemite predsezonski popust 10 % na vse kamine in peči France Turbo

Predstavili bomo inovativni sistem izgorevanja kaminov in peči France Turbo. Ogledali si boste lahko vse modele in o posameznem modelu peči ali kamina pridobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete. Priporočila o načinu kurjenja, izkoristkih in postavitvi v vaš stanovanjski prostor.
Pomembno:
- eno polnjenje kurišča zadošča do 10 ur gorenja in gretja, pepel počistite le vsakih 6 do 8 tednov.
Prednosti delovanja naših kaminov in peči so:
- odlična ogrevalna moč,
- prostor je mogoče v le eni uri ogreti od 0do 20C,
- toplota se ne izgublja po ceveh in dimniku,
- dolgotrajen ogenj pomeni dolgotrajno ogrevanje,
- uporaba peči ali kamina je ob natančni regulaciji enostavna,
- topel zrak, ki potuje navzdol, razširja toploto horizontalno,
- poraba goriva je zelo majhna,
- uporabljati je mogoče večje kose lesa,
- montaža je zelo nezahtevna,
Novost v naši ponudbi so tudi žari Morso iz Danske. Predstavljamo vam Morsø Forno Gas Medio - prvi plinski žar, ki smo ga naredili v naši sicer široki ponudbi izdelkov za na prosto. Morsø Forno Gas Medio je priročen žar, ki ima ne samo osnovne funkcije plinskega žara, ampak tudi s svojim minimalističnim dizajnom in zanesljivim dotikom najlepše prispeva k zunanjemu okolju.
Pester izbor modelov in velikosti kaminov ter peči bo zadovoljil tudi najzahtevnejše kupce.
Ponujamo vam celovito storitev svetovanja pred nakupom do dostave in montaže.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi po telefonu: 04/5378 234,
gsm: 051/354 976, E-pošta: info@france-turbo.si
Alpska cesta 43 (nekdanja poslovna stavba TIO v industrijski coni Veriga), Lesce na Gorenjskem.
Naročnik oglasne vsebine je France T d.o.o.