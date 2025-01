Pravoslavni verniki bodo opolnoči vstopili v novo leto

Zabavo med drugim pripravljajo v gostišču Portal v Ljubljani. Kot so povedali, je zanimanje za novoletno večerjo z živo glasbo veliko. Do petka so prejeli okoli 200 rezervacij, predvidevajo pa, da bo do večera zapolnjenih vseh 350 mest. Za novoletni meni s tradicionalno hrano bodo udeleženci letos odšteli 70 evrov, zabaval pa jih bo Kalimero Band iz Bosne in Hercegovine.