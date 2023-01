Pravoslavni verniki bodo vstopili v novo leto

Meniji na pravoslavno novo leto običajno vsebujejo tradicionalne srbske jedi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru. Poleg postrežejo šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči seveda na mizo pridejo še tradicionalne sarme.

V Srbiji bodo osrednje prireditve na pravoslavno novo leto, ki ga imenujejo tudi Srbsko novo leto ali Julijansko novo leto, potekale na Trgu republike v Beogradu, kjer bo zvečer brezplačni koncert znanega izvajalca Gorana Bregovića. Mnogi se bodo odpravili na zabavo v restavracije ali na splave. Letos se cene v restavracijah, z večerjo in živo glasbo, gibljejo od 40 do 70 evrov za osebo. Kot vse kaže, pa letos v Beogradu ne bo tradicionalnega ognjemeta, kar je naletelo na veliko kritik.

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele nov pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi.