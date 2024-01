Pravoslavni verniki obeležujejo badnji dan

Po besedah paroha Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani Borislava Livopoljca badnjak ponazarja okolje, v katerem se je po zapisih iz Svetega pisma pred več kot 2000 leti rodil Jezus Kristus, za katerega pravoslavci enako kot katoliki in evangeličani verjamejo, da je odrešenik. "S tem, ko je Jezus prišel na svet, je človeka osvobodil greha in smrti ter mu zagotovil večno življenje. Rodil se je zaradi mene in vseh, da bi imeli večno življenje," je dejal. Jezusovo rojstvo po besedah Livopoljca predstavlja mir, ljubezen in enotnost.

Badnjake bodo verniki prevzeli v cerkvah in jih odnesli domov, jih zažgali ter v družinskem krogu in molitvi pričakali božič. Ob 18. uri se bodo mnogi odpravili k večernemu bogoslužju, ob polnoči pa nato še k prvi božični liturgiji. V nedeljo zjutraj bo sledila še druga božična liturgija.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile. Leta 2023 so božič prvič obeležili že 25. decembra tudi v Ukrajini.