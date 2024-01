Pravoslavni verniki praznujejo božič

V poslanici je Porfirij pozval vse, naj se borijo "za svetost zakona in družine, še posebej za vzgojo otrok v pobožnosti in poštenju, ne pa v suženjstvu sebičnosti in bolezni odvisnosti".

Pozval je k prenehanju pobijanja otrok po svetu in se vprašal, kdo ima pravico, da počne kaj takega. "Ni pomembno, čigavi so otroci, palestinski, arabski ali judovski, ruski ali ukrajinski ali kateri koli drugi, tudi srbski otroci; že zato, ker so otroci, pripadajo Gospodu, stvarniku, pa tudi vsem nam, vesoljni družini, imenovani človeštvo," je dejal. Vse je povabil k molitvi za otroke.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile. Tokratni božič pa so prvič obeležili že 25. decembra tudi v Ukrajini.