Praznovanje pravoslavnega božiča

Po julijanskem koledarju, ki ga uporabljajo za svoje bogoslužje, je namreč božič 13 dni po katoliškem in evangeličanskem. Tako kot drugi pravoslavni verniki tudi v Sloveniji praznik Jezusovega rojstva preživljajo v družinskem krogu. Mnogi so se udeležili polnočnice v pravoslavni cerkvi v Ljubljani, kjer so veselje ob prazniku delili tudi s prijatelji. Za pravoslavne vernike je to tudi dan, ko se spominjajo svojih korenin s svojimi tradicionalnimi običaji.