Pravoslavni verniki praznujejo božič

Pred praznikom je pravoslavne vernike v Sloveniji v poslanici na TV Slovenija nagovoril administrator zagrebško-ljubljanske metropolije Kiril Bojović. Med drugim je dejal, da Pravoslavna cerkev slavi samo tri rojstva – Kristusovo, Device Marije in Janeza Krstnika, pri čemer pa je Kristusovo rojstvo posebno, saj skozenj proslavljajo vsako drugo rojstvo. Vprašal se je, zakaj je bilo Kristusovo rojstvo tako posebno, in odgovoril: "Jezus Kristus je Božji sin, ki ni podrejen času, ampak je nad vsem časom in posledično nosilec večnosti."

Z učlovečenjem je Bog v Kristusu po besedah Bojovića za ljudi in za vsa živa bitja postal brat in večni sobrat. "To pomeni, da je Bog z nami in ko je Bog z nami in v nas, se nam bi treba bati minljivosti, nobene stihije ali snovi, ampak se lahko zgolj radujemo v srečanju s Kristusom ter dvignemo svoje misli in srca od minljivih stvari tega sveta," je še dejal.