Pravosodna ministrica Andreja Katič ponudila odstop

Ljubljana, 26. 10. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 9 minutami

Nika Kunaver , Tina Švajger
Ministrica za pravosodje Andreja Katič bo predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila svoj odstop. Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor Policije Damjan Petrič pa na vprašanje, ali tudi sama razmišljata o podobni potezi, nista želela odgovoriti. Vsi so trenutno sicer na sestanku pri premierju, ki ga je sklical po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je 20-letnik tako hudo pretepel 48-letnega moškega, da je ta po napadu umrl.

Andreja Katič
Andreja Katič FOTO: Bobo

Ministrica za pravosodje Andreja Katič bo predsedniku vlade Robertu Golobu na sestanku, ki ga je sklical po tragediji v Novem mestu, ponudila svoj odstop.

Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor Policije Damjan Petrič na vprašanje novinarjev, ali razmišljata o podobni potezi, nista želela odgovoriti.

Sestanka se udeležujejo tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, v imenu generalne državne tožilke Katarine Bergant pa njen namestnik Boštjan Jeglič.

Da se mu ponujen odstop Katičeve zdi "logičen", je ob tem dejal Mesec. "Glede na to, da je pravosodje, tožilstvo, sodstvo bilo neodzivno," je dodal.

Premir Golob na sestanku od pristojnih pričakuje jasne odgovore in konkretne ukrepe "Kot predsednik vlade čutim najvišjo dolžnost zagotoviti varnost vseh državljank in državljanov Slovenije. Včerajšnji dogodek nas je vse pretresel. Izražam iskreno sožalje družini preminulega in svojcem ter solidarnost vsej skupnosti," pa je prek vladnega profila na družbenem omrežju X ponoči sporočil premier Golob. "Nasilje ne nastane čez noč. Rodi se v okolju, kjer kazen ne sledi dejanju, kjer se pravica vleče in kjer odgovornost izgublja pomen," je dodal premier.

