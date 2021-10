Pravosodni minister Dikaučič ne dviguje sodne pošte

Okrožno sodišče v Murski Soboti je potrdilo, da so zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča, zaradi kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin in ponarejanja le-teh, uvedli sodno preiskavo. Za pravosodnega ministra se torej s tem začenja kazenski postopek. A težava je, da sodišče sodno pošto s sklepom o uvedbi preiskave ministru (in soobtoženi) neuspešno vroča že skoraj mesec dni.

23. septembra je Okrožno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča ter še eno soobtoženko, a sklepa o tem mu, so nam potrdili na sodišču, do danes še niso uspeli vročiti. Obema so sklep že vročali oziroma poskusili vročiti, a neuspešno. "Zoper prvoobdolženega sodišče vročilnice še ni prejelo, pošta, naslovljena na drugoobdolženo, pa se nam je vrnila z oznako 'ni dvignila'," so zapisali na murskosoboškem sodišču. Dikaučič je sicer še pred mesecem dni, ko smo razkrili, kaj vse ga bremeni, trdil, da že od samega začetka sodeluje z vsemi organi. A kot kaže, temu ni tako, sicer Okrožno sodišče v Murski Soboti ne bi imelo težav pri vročanju sodne pošte. Na koncu se lahko zgodi tudi, da bodo na sodišču odločili, da bo pravosodnega ministra iskal vročevalec oziroma detektiv.

Poleg predsednika vlade ima očitno tudi minister za pravosodje Marjan Dikaučič težave pri prevzemanju sodne pošte. FOTO: Miro Majcen

Pravosodni minister je z uvedbo preiskave pristal v kazenskem postopku Kazensko ovadbo zoper Dikaučiča je sicer že pred štirimi leti na tožilstvo podala Finančna uprava. Tožilka pa je, kot smo razkrili pred dobrim mesecem dni, lani vložila zahtevo za sodno preiskavo, ki jo je sodišče zdaj tudi uvedlo. Dikaučič sicer vse očitke kategorično zanika. Dikaučič je bil, po naših informacijah, pred leti odgovorna oseba v podjetju Prevozi Žižek in v družbi BGA s sedežem v Gornji Bistrici. V predkazenskem postopku naj bi ugotovili, da se je družba Prevozi Žižek izognila plačilu davka na dodano vrednost pri prodaji blaga družbi BGA. Prav Dikaučič naj bi bil podpisan pod spornimi fiktivnimi prodajnimi pogodbami. Neuradno naj bi se s preprodajo tovornih vozil preko dveh podjetij v tujini – na Hrvaškem in v Nemčiji – želel izogniti zajetnemu plačilu davkov, državni proračun pa naj bi bil, neuradno, oškodovan za 52 tisoč evrov. To je takrat posumila tudi Finančna uprava, ki je na tožilstvo vložila kazensko ovadbo. Tožilstvo v Murski Soboti pa je po naših podatkih za pomoč zaprosilo tožilstvo v BIH. Minister Dikaučič se je takrat za našo televizijo branil: "Očitke zavračam, s samo zadevo sem bil dejansko seznanjen šele ob prihodu oziroma ob vabljenju na policijsko postajo v Mursko Soboto, pred tem o tem nisem videl ničesar." Danes celo trdi, da je njegov podpis na pogodbi ponarejen.