Pravosodni policisti Podržaja pozivajo k odstopu

Pravosodni policisti, predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije, direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja pozivajo k odstopu. Poleg tega zahtevajo sestanek s premierjem Marjanom Šarcem in pravosodno ministrico Andrejo Katič, sicer bodo nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi.

Predstavniki pravosodnih policistov so na današnji seji konference sindikata Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij direktorja uprave pozvali k odstopu. Kot je na novinarski konferenci dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, je namreč Podržaj direktorjem zavodov z odredbo naročil, naj svojim javnim uslužbencem naložijo, da poročajo vodstvu uprave o vsakem stiku, ki bi ga imeli z Verkom.

Takšna odredba po Verkovih besedah preprečuje normalno sindikalno delo ter je nezakonita in na meji kaznivega dejanja.

Poleg tega so na današnji seji konference predstavniki sindikata v zavodih za prestajanje zaporne kazni sprejeli sklep, s katerim zahtevajo sestanek s predsednikom vlade in pravosodno ministrico. Če sestanka ne bo do 8. februarja, bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti, je napovedal vodja sindikata v mariborskem zaporu Kamil Fras.