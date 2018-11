Stavko začenjajo tudi pravosodni policisti

Po policistih splošno stavko začenjajo tudi njihovi kolegi v zaporih, pravosodni policisti in zaposleni na sodiščih, z izjemo sodnikov. Stavkali bodo, dokler vlada ne bo izpolnila njihovih zahtev. Te pa so odprava plačnih anomalij in varčevalnih ukrepov. Zaposleni na sodiščih in v zaporih so sicer omejeni, nemoteno morajo namreč izvajati vse nujne naloge za varovanje ljudi in premoženja.