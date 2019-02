Iščejo več kot 50 pravosodnih policistov

Največ novih pravosodnih policistov iščejo za Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, in sicer 14. V koprskem zaporu je predvidenih osem novih zaposlitev ter še tri v njihovem oddelku v Novi Gorici.

Na Dobu nameravajo zaposliti 10 pravosodnih policistov, na Igu ter v sektorju za tretma na oddelku za varnost v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor pa po šest. Pet delovnih mest je razpisanih za Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. V Prevzgojnem domu Radeče pa sta predvideni dve zaposlitvi.

Kandidati morajo imeti srednješolsko izobrazbo (V. stopnja izobrazbe), vozniško dovoljenje B kategorije, biti morajo slovenski državljani in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vključevati tudi izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem v obsegu in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

S kandidati bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, vendar najdlje za 18 mesecev. Kandidat bo v času usposabljanja opravljal pripravništvo in se usposabljal za samostojno delo pravosodnega policista.

Z javnim uslužbencem se bo po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, so zapisali na spletni strani ministrstva za pravosodje. Rok za prijavo je 10 dni.

V slovenskih zaporih se s kadrovskim primanjkljajem soočajo že več let. Opozorila o težavah v zaporskem sistemu pa so se stopnjevala po nedavnem pobegu dveh pripornikov iz koprskega zapora ter napadu na pravosodnega policista na Dobu. V odnosu med vodstvom zaporske uprave in sindikatov se je zaostrilo do te mere, da se je vlada v četrtek odločila za razrešitev generalnega direktorja uprave Jožeta Podržaja.

Za izpolnitev standardov in normativov za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov, ki so bil sprejeti decembra lani, bi sicer po podatkih pravosodnega ministrstva morali dodatno zaposliti 29 strokovnih delavcev in 138 pravosodnih policistov, pri čemer so na ministrstvu pred dnevi ocenili, da je takšno število zaposlitev možno doseči le postopoma. Ena od rešitev, ki so jo omenjali v zadnjih tednih, pa je tudi prehod vojakov po 45 letu v sistem uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.