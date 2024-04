Pravosodni policisti so se pognali v ogenj

Pravosodne policistke Tanja Pernišek, Katra Tomažič, Pia Andrašec in Slavka Kos ter pravosodna policista Jože Mavec in Mitja Janežič niso oklevali, ko so zvedeli, da v eni od sob na zaprtem oddelku v drugem nadstropju zapora gori. V novi Kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A bosta prikupni pravosodni policistki pokazali, kje je gorelo in kako zelo velika sreča je bila, da se požar v stari graščini, ki ima veliko lesenega, ni razširil.

Za svoje pogumno in človekoljubno delo so danes ob dnevu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na Brdu pri Kranju iz rok ministrice za pravosodje Andreje Katič in generalnega direktorja URSIKS mag. Bojana Majcna prejeli priznanje. Znak uprave za izjemne dosežke pa sta letos prejela direktorica ZPKZ Ig Tadeja Glavica, ki se je kot pravnica v zaporskem sistemu zaposlila leta 1998, ter Fulvio Dovgan , pedagog v ZPKZ Ljubljana, ki rešuje stiske zaprtih, tudi tiste najhujše, ki obsojence in pripornike kdaj nagovarjajo k samopoškodbam, samomorom.

Kot boste videli v današnjem prispevku, je specifika ženskega zapora v tem, da je večina zaprtih tudi mam. "Trenutno imamo v zaporu dva otroka, eden ima nekaj manj kot dve leti, drugi dva meseca, konec aprila pričakujemo še tretjega dojenčka," je povedala direktorica Glavica, ki je tudi letošnja nagrajenka, dobila je znak uprave za izjemne dosežke.

"Ves čas njene poklicne poti sodeluje pri pripravi zakonske podlage za delovanje zaporskega sistema ter soustvarja pravno prakso. Vključena je v najzahtevnejše projekte, preko katerih prispeva k izboljšanju delovanja zaporskega sistema in krepitvi njegovega poslanstva ter spoštovanju in varstvu človekovih pravic. Odlikuje jo je izjemna predanost vsem delovnim obveznostim in odgovoren, sočuten odnos so vseh sodelavcev," so o direktorici ženskega zapora Ig zapisali v URSIKS. Skupno je priznanja uprave letos prejelo 43 zaposlenih.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen sta na slovesnosti ob dnevu uprave podelila priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij za leto 2024. Dan uprave obeležujemo prav na današnji dan, ko se je v samostojni Republiki Sloveniji začel uporabljati prvi novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je krovni zakon uprave.

Na Brdu pri Kranju je potekala podelitev priznanj: pohval za dolgoletno in uspešno delo ter za vidnejše dosežke in pohval za uspešno sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Podeljena sta bila tudi dva znaka uprave.

Mag. Bojan Majcen je v svojem nagovoru izpostavil: V lanskem in prvi polovici letošnjega leta smo najpogosteje naslavljali besedne zveze pomanjkanje kadra in prezasedenost. Iz tega mesta lahko rečem, da smo se znašli pred enim najhujših izzivov v samostojni državi. Seveda je želja nas vseh, da se izziv reši sedaj in takoj. Zavedamo se, da v realnem življenju temu ni tako, predvsem zaradi dejstva, da odločilni vzvodi niso v rokah generalnega direktorja niti resorne ministrice, ampak je potreben širši konsenz in pomoč vlade. Ob podelitvi priznanj je dejal: Med nami ste izjemni sodelavci, ki z dolgoletnim in uspešnim delom bogatite zaporski sistem ali ste v zadnjem letu pokazali vidnejše dosežke, ki so bili usmerjeni tudi v reševanje človeških življenj. Prav tako smo ponosni na zunanje sodelavce, ki na področju izobraževanja zaprtih, usposabljanja sodelavcev in zdravstvene oskrbe v zaporih pripomorete k uresničevanju našega skupnega poslanstva. Pomembno sled pri sistemskih izboljšavah zaporskega sistema sta pustila tudi letošnja prejemnika znaka uprave. Vsi nagrajenci in priznanja nas tudi letos opominjate: vredno je ustvarjati boljše možnosti za zaprte in zaposlene ter s tem boljši svet.