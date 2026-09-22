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Stebra kulinarične ponudbe Evropske prestolnice kulture sta zaprta

Nova Gorica, 22. 09. 2026 20.36 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Prazna lokala na Goriškem

Dva stebra kulinarične ponudbe Evropske prestolnice kulture na Goriškem sta zaprta. Novogoriška mestna občina že s tretjim razpisom išče najemnika za kavarno Epic poleg osrednje razstave prestolnice, medtem ko so v avgustu zaprli tudi gostinski lokal Super osmica v bližini železniške postaje, katerega obnova je stala 1,8 milijona evrov. Od visokoletečih obljub o domačih okusih in edinstvenem doživetju sredi mesta ostaja najemnik v stečaju.

Konec avgusta lani so ob meji obeh Goric odprli Super osmico kot dolgo pričakovano kulinarično pridobitev Evropske prestolnice kulture.

Glavni kuhar Vanja Fon je po odprtju povedal: "Mi vodimo Super osmico kot našo lokalno oštarijo z malo modernim pristopom."

Prenova Super osmice je stala kar 1,8 milijona evrov. Polovico od tega je prispevala Mestna občina, polovico pa Ministrstvo za naravne vire in prostor. Gostilno je imelo dobro leto v najemu podjetje Pigmalion, konec avgusta pa je pristalo v stečaju.

Odgovorne smo danes zaman klicali, da bi nam pojasnili, kaj se je pravzaprav zgodilo. Neuradno je mogoče slišati, da naj bi imeli težave z električno napeljavo, pokriti prostori za goste so izredno majhni.

"S stečajnim upraviteljem smo nemudoma stopili v stik, naročili in že imamo v hiši novo cenitev in predvsem se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, kar nekaj zanimanja je za najem tega lokala," je povedal Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica.

Mesečna najemnina bo znašala 2840 evrov, župan optimistično novo odprtje napoveduje za začetek novembra. K majhnim prostorom dodaja, da je Ministrstvo za naravne vire vztrajalo, da zunanjih prostorov ne smejo pokriti.

Na drugi strani ceste pa sameva tudi kavarna Epic poleg osrednje razstave Mesto na meji.

Najemnika za kavarno Epic iščejo že tretjič. Če se tudi tokrat ne bo nihče prijavil, župan napoveduje drugačno rešitev.

"Smo že v tesnih pogovorih in dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza ta del Epica, torej kavarno, prevzela v najem oziroma upravljanje."

Univerza naj bi si tam uredila prostore za "coworking" in predavanja. Zanimivo, tudi ti prostori naj bi zaživeli novembra, torej tik pred lokalnimi volitvami.

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