Prazne obljube: projekt gorenjske regijske bolnišnice še vedno stoji

Pacientom, ki ležijo na oddelku za gastroenterologijo v jeseniški bolnišnici, ni težko le zaradi bolezni."Dobiš zdravila in moraš iti hitro in nujno na toaleto. Toaleta je zaprta, saj je nekdo noter ter potem čakaš in lahko se zgodi vse sorte," je opozoril eden izmed pacientov, Rajko Belhar.

Dubravka Karadžić Šmitran, diplomirana medicinska sestra, je pojasnila, da je trenutno na voljo eno stranišče samo za enega bolnika, ker ima večkratno odporno bakterijo. Da je prostorska stiska res velika, je pokazala tudi Petra Rupar, specialistka kirurgije, v. d. direktorice Splošne bolnišnice Jesenice, in dodala, da so morali hiperbarično komoro, ki jo veliko uporabljajo, stacionirati v premične enote, ker drugje fizično ni bilo prostora.

Največja težava je, da bi zaradi staranja prebivalstva potrebovali do 390 dodatnih postelj. Rešitev je regijska bolnišnica, na katero na Gorenjskem čakajo že leta. Aleš Šabeder, direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je februarja 2023 na Odboru za zdravstvo Državnega zbora poudaril, da je zagotovljenih 305 milijonov evrov. "Analize umestitve v prostor so zaključene, tako da je naslednja faza določitev lokacije," je dejal.

V tekmi zanjo pa so kar tri občine. Prvi, ki so se začeli resneje ukvarjati z gorenjsko regijsko bolnišnico, so bili v Radovljici. To zemljišče so kot lokacijo zanjo opredelili v prostorskem občinskem načrtu že pred enajstimi leti. Kot je poudaril župan, Ciril Globočnik je skupaj 11 hektarjev zemljišč. V Kranju so si zamislili regijsko bolnišnico, čez cesto od nje, pa bi imeli možnost širitve za ostale raziskovalne dejavnosti, je dejala podžupanja Mestne občine Kranj, Manja Zorko.