Prazne obljube: zgodba podizvajalcev, ki so ostali brez vsega

Slovenski mali podjetniki in obrtniki, ki so kot del poplačila za opravljeno delo dobili stanovanja v koprski soseski Nokturno, so ostali brez vsega. Namreč, Slaba banka jih toži, saj jim želi ta ista stanovanja zaračunati.

VEČ VIDEOVSEBIN 07:23 Iz 24UR ZVEČER: Z gostoma o opeharjenih podizvajalcih 04:43 Iz 24UR ZVEČER: Opeharjeni podizvajalci