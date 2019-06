Prazne sobe, ker je premalo medicinskih sester

V jeseniški bolnišnici trenutno primanjkuje 17 tehnikov zdravstvene nege in 12 diplomiranih medicinskih sester, največ na internem oddelku. S takim mankom je zelo težko organizirati delo, opozarja namestnica glavne sestre za ta oddelek Anja Novak, medtem ko nas pospremi v eno od praznih sob. "Smo zaradi tega tudi sprostili postelje, na te postelje ne sprejemamo več novih pacientov, kot vidite mamo trenutno na internem oddelku praznih 17 postelj za paciente," je dejala.



Kaj pa to pomeni za bolnike? "Za bolnike ni sprememb. To je predvsem naša notranja organizacija oz. prerazporeditev kadra. Za bolnike je še vedno poskrbljeno," je povedala pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe Mojca Strgar Ravnikar. "Razporejamo jih po drugih oddelkih in na druge enote, tako da z vidika pacienta je stvar njihove obravnave še vedno ista, kot je bila," je pojasnila.



Zdaj imajo bolniki bolj optimalno in varno obravnavo, medicinskim sestram pa ni treba ves čas nekoga nadomeščati. "Zaposlene so bile zelo pripravljene prihajati z dopustov, nadomeščati bolniške, ki jih je bilo vedno več, tudi zaposleni iz drugih enot, iz drugih oddelkov so nam priskočili na pomoč zaradi tega, da smo lahko sploh optimalno delal," je povedala Novakova. "Poleg tega, da je primanjkljaj velik, ker vendarle nismo neka strašno velika bolnišnica, se srečujemo z izgorelostjo medicinskih sester, ker res veliko delajo, preko svojega delovnega časa oz. preko svojih mesečnih obveznosti," pa je dodala Strgar Ravnikarjeva.