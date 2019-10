Praznična dneva bosta večinoma suha in hladna, nato prihaja jesensko deževje

A do takrat nas čaka še nekaj vremensko precej umirjenih dni. Danes bodo sicer prevlado na nebu imeli oblaki. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo, nad okoli 1000 metrov nadmorske višine pa rahlo snežilo, a bo količina padavin zelo majhna.

Hladno in vetrovno bo. Na Primorskem bo pihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, drugod po Sloveniji bo občutek svežine stopnjeval vzhodni veter. Zaradi oblakov in vetra izrazitejših temperaturnih nihanj danes ne bo. Termometri bodo tudi popoldne pokazali le malo nad 5 stopinj Celzija, na Primorskem, kjer bo med oblaki tudi nekaj jasnine, pa se bo živo srebro povzpelo do 14 stopinj Celzija.

Manjše padavine se bo do tu in tam pojavljale tudi v noči na četrtek in v četrtek zjutraj. Ker bo nad naše kraje dotekal še nekoliko hladnejši zrak, se bo meja sneženja spustila na okoli 800 metrov nadmorske višine. Dopoldne bodo padavine povsod ponehale, oblačni sloj nad Slovenijo pa se bo tanjšal in sušil. Najprej se bo razjasnilo na Primorskem, do večera pa tudi drugod. Prav tako se bo polegel tudi veter, le na Primorskem bo še vztrajala šibka do zmerna burja. Zjutraj bomo v večjem delu države izmerili od 2 do 5, popoldne pa od 5 do 10 stopinj Celzija. Topleje, okoli 15 stopinj Celzija, bo na Goriškem in ob morju.