Po dveh letih bo december v prestolnici takšen, kot smo ga poznali pred covidom. Mesto še okrašujejo in pripravljajo na decembrsko dogajanje. Na Zavodu za turizem Ljubljana so nam razkrili še nekaj podobnosti: lučke bodo prižgali 25. novembra, vračajo se stojnice z darilno in gostinsko ponudbo, prav tako so predvideni vsi sprevodi decembrskih mož in koncerti. Pa bomo videli v Ljubljani tudi silvestrski ognjemet?