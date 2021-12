Praznični čas ima dva obraza: veselje in osamljenost

Prazniki so zato, da se družimo, a letos le v družinskem krogu. Da pišemo skupne zgodbe in ustvarjamo lepe spomine. Ima pa žal tudi praznični čas lahko dva obraza: za ene je to čas veselja in sreče, za druge pa osamljenosti in žalosti. Velika pričakovanja, bombardiranje s popolnimi prizori lahko v ljudeh sprožajo še večji stres in stisko, a recept za srečo je v resnici zelo preprost, ker ni odvisen od uspeha, slave in denarja.

Zaradi velikih pričakovanj, potenciranja popolnosti, veselja in sreče, se v tem času lahko v resnici poglobijo tudi negativna čustva. "Na splošno smo pač nagnjeni k temu, da pozitivno jemljemo za samoumevno, negativno pa poudarjamo," pojasnjuje psiholog Iztok Žilavec. Iščemo, česa vse nimamo, ne znamo pa ceniti tega, kar imamo, zato je praznični čas idealen, da se zazremo vase. "Da pomislimo, za kaj vse smo lahko hvaležni, kaj nas dela srečne, komu vse smo lahko hvaležni, da smo lahko tukaj, tudi če mogoče koga pogrešamo, da pomislimo bolj s te perspektive, da smo lahko srečni, da smo ga imeli v svojem življenju, da imamo sploh možnost tega občutka, da nekoga pogrešamo," še poudarja Žilavec. Recept za srečo so dobri odnosi Tudi najdaljša harvardska študija, ki je kar 75 let spremljala življenje 700 posameznikov, je dala jasne rezultate. Recept za srečo, dolgo in zdravo življenje so prav dobri odnosi. "Socialna mreža kot taka se je pokazala kot protektivni dejavnik tudi pri drugih motnjah razpoloženja in pozitivno vpliva na duševno zdravje posameznika," razlaga psihologinja Eva Kovač, saj je ena od osnovnih človeških potreb prav potreba po pripadnosti. icon-expand Osamljenost FOTO: Dreamstime "Mnogim ljudem, sploh tistim, ki so osamljeni, pogosto na nek način družba tudi ne paše ali se zaradi samega stresa želijo bolj izolirati," dodaja Kovačeva. Tega ne smemo ignorirati ali misliti, da bo po decembru minilo, še opozarja. "Pokažimo, da nam je mar, če pa se sami znajdemo v teh občutkih, ne odlašajmo, poiščimo pomoč, to ni odraz šibkosti, kvečjemu nasprotno, je odraz moči." PREBERI ŠE V 28-urnem maratonu bo Radio 1 letos znova zbiral sredstva za družine v stiski "Tudi če z nekom nismo bili v stiku že dalj časa, naj nam ne bo nerodno narediti tistega koraka in poklicati, mogoče samo zato, da zaželiš neke lepe želje nekomu," še doda Žilavec. Iztegnjena roka proti sočloveku bo povezala oba in morda se izkaže, da jo drugi potrebuje bolj kot tisti, ki jo je iztegnil prvi.