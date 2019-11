Praznični Maribor: obisk Vilinskega mesta tudi letos brezplačen

Osrednje prizorišče je Vetrinjski dvor, kjer bo Zavod Mars med drugim postavil 'čitalnico igralnico' ter prirejal ustvarjalne delavnice, na zunanjem odru pa bodo ob petkih in sobotah koncerti in predstave za otroke. "Program bo bogat, raznolik in brezplačen," je dejala Urška Košica , prav tako iz Narodnega doma Maribor.

"Festival ustvarjanja, druženja in svetlobe je namenjen temu, da se kot skupnost družimo, hkrati pa še posebej pri otrocih spodbujamo ustvarjalnost in jih seznanjamo s kulturno dediščino," je na današnji predstavitvi programa povedal Marko Brumen iz Narodnega doma Maribor.

V Mariboru bo v zadnjih tednih leta znova zaživelo Vilinsko mesto, ki je po navedbah organizatorjev prostor in čas za ustvarjanje skupnosti. Dogajanje se bo začelo 29. novembra s postavitvijo svetlobnih instalacij, nadaljevalo z ustvarjalnimi delavnicami, koncerti in otroškimi predstavami ter zaključilo 28. decembra z Iskrenjem.

Društvo Hiša! bo v okviru projekta Lumina znova poskrbelo za svetlobne postavitve domačih in tujih umetnic ter umetnikov na "nekoliko pozabljenih kotičkih" mesta, kasneje pa prirejalo tematske sprehode po mestu, koledovanje in delavnice za otroke. Z dogodkom Iskrenje bo poskrbelo tudi "za nekoliko intimnejše slovo od Vilinskega mesta in starega leta", je pojasnila Mateja Meh iz Društva Hiša!.

V okviru Vilinskega mesta bo spet potekal tudi festival uličnega gledališča Ana Mrzla Mariborska, in sicer od 26. do 28. decembra na Trgu generala Maistra.

Osrednji program decembrskih prireditev še neznan, prižig lučk 29. novembra

Kakšen bo letos osrednji praznični program v Mariboru, ki ga pod nazivom Čarobni december prireja občinski zavod za turizem, še ni znano. Z občine so prejšnji teden sporočili, da so na povabilo k oddaji ponudbe za program decembrskih prireditev in silvestrovanja na prostem na Trgu Leona Štuklja prejeli tri ponudbe, izbrali pa so "tisto, ki po naši oceni ponuja najcelovitejši praznični program v obdobju od 29. novembra do 31. decembra".

Podrobnosti naj bi bile znane prihodnji teden. Praznično razsvetljavo bodo sicer v Mariboru prižgali 29. novembra.