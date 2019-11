Praznični nakupi: kako se izognete zadolževanju in česa nikar ne počnite?

Zadnji tedni v letu so za marsikoga eno najbolj stresnih in napornih obdobij v letu - predvsem za tiste, ki se v zadnjem trenutku lotijo organizacije praznovanja in kupovanja daril, razpoložljiva sredstva pa so zelo omejena. Na ZPS opozarjajo, da čim manj posegajte po kreditih. Katera oblika bančnega financiranja pa je najugodnejša in česa nikar ne počnite?

Denar za darila ter praznična kosila in večerje je najbolje prihraniti med letom, a če tega niste storili, še ne pomeni, da morate leto 2019 končati v minusu in z dolgovi. Izdatke prilagodite svojim zmožnostim in čim manj posegajte po različnih oblikah kreditov. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili pregled financiranj, ki jih ponujajo banke in hranilnice, vi pa naredite načrt izdatkov in jih (čim več) pokrijte s tekočimi prihodki. Če se odločite za bančno financiranje, naj bo to čim cenejše, poskusite ga tudi čim prej odplačati, opozarjajo.

Za 1500 evrov izkoriščenega izrednega limita boste na letni ravni plačali približno 150 evrov obresti. FOTO: Thinkstock

Nikar ne kupujte brez načrta Največ denarja zapravimo takrat, ko nimamo načrta in kupujemo brezglavo, brez omejitev in beleženja, pravijo na ZPS. Podali so nekaj koristnih nasvetov, ki jim lahko sledite, ko se odpravite na ’lov za darili’. 1. Določite si vsoto, ki jo lahko porabite za celoten 'novoletni paket' (uporabite lahko predplačniško kartico, če jo že imate, in nanjo naložite novoletni proračun). 2. Naredite seznam bližnjih, ki bi jih res radi obdarili. Izberite preprosta darila, ki bodo obdarovancu nekaj pomenila. Nekaj malenkosti lahko izdelate sami, dogovorite se, da obdarujete le otroke ali priredite srečelov – vsak prispeva eno darilo. 3. Zmerni bodite tudi pri kosilih in večerjah – hrane je lahko manj, drugače se boste januarja verjetno spet obremenjevali zaradi posledic preobilnih prazničnih izdatkov in kalorij. ZPS nasvet: Letošnja poraba je odlična podlaga za načrtovanje praznikov prihodnje leto – če boste zapravili 300 evrov, lahko v naslednjem letu vsak mesec prihranite 30 evrov in novembra boste pripravljeni in brez denarnih skrbi začeli novoletno obdobje. Tudi če denarja ne boste privarčevali med letom, boste vsaj vedeli, koliko ga potrebujete.

Na prvo mesto med razpoložljivimi načini financiranja je ZPS postavila kartice z odloženim plačilom, pri katerih plačilo premaknete v naslednji mesec, obresti pa vam ni treba plačati. FOTO: Thinkstock

Kartice z odloženim plačilom in plačilo na obroke

Na prvo mesto med razpoložljivimi načini financiranja je ZPS postavila kartice z odloženim plačilom, pri katerih plačilo premaknete v naslednji mesec, obresti pa vam ni treba plačati. Ker govorimo o novoletnih izdatkih, za katere so zneski nižji, lahko z dobrim načrtovanjem brez večjih težav vse stroške pokrijete na ta način – nekaj sproti in preostanek januarja, pojasnjujejo. Posojilne kartice – drage in nepregledne

Posojilna kartica (revolving, nakupovanje na kredit) je oblika kredita, pri katerem vsak mesec odplačate določen odstotek izkoriščenega limita (od 5 do 100 odstotkov), na preostanek dolga pa plačate obresti. Redni limit – lahko dostopen, a nevaren

Redni limit je pri večini bank avtomatično vključen v osebni račun in omogoča izposojo nekaj sto evrov. Odobritev je brezplačna, zato se taka izposoja denarja brez dodatne dokumentacije zdi zanimiva. In tudi je, če lahko limit hitro vrnemo. Za mnoge pa koriščenje limita postane nekaj samoumevnega in stanje 'minus 300 evrov' hitro postane normalno. In pozor - limit ni brezplačen.

Če vam banka ne odobri kredita in razmišljate o najemu pri nebančnem ponudniku (podjetju), bodite zelo previdni. FOTO: Thinkstock