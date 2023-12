Praznični nakupi v Nami z dodatnim enkratnim popustom

December je mesec obdarovanj in mesec, ki bo v prazničnem vzdušju že tradicionalno poskrbel za modne in lepotne vrhunce sezone. Prav zato vas vabimo, da se nam pridružite v Nami, kjer smo za vas pripravili praznično obarvane kolekcije ter domiselne namige za darila, ki bodo navdušila vaše čute in vas očarala z razkošnostjo. Ponudba vključuje priznane znamke trendnih oblačil, obutve, dodatkov in perila, prestižna imena vrhunske naravne kozmetike ter širok izbor dišav za moške in ženske, s katerimi boste lahko v prazničnem času in vse leto izražali svoj osebni stil.

Praznično žensko modno kolekcijo krasijo elegantne obleke, bluze, suknjiči, pletenine in krila iz razkošnih materialov, kot so sijoč saten, glamurozen žamet, kašmir, čipka v kombinaciji s prosojnim materialom, materiali z lureks svetlečimi nitmi in za zabavo nepogrešljivimi bleščicami ter kristalčki. Svečane obleke so kot take idealne za vse zimske koktajl zabave ali družinsko božično slavje in v kombinaciji z izbranimi zimskimi oblačili tudi kot del vsakodnevnih stajlingov. Prav tako ne spreglejte praznične kolekcije perila in modnih dodatkov, ki bodo poskrbeli za tisto pravo praznično piko na i ter rešili vsako zagato, ki zadeva obdarovanje, saj so brez dvoma odlična izbira, če želite bližnje obdarovati z modnim in uporabnim darilom.

V Nami vam med 15. 12. in 27. 12. 2023 ob nakupu nad 20 eur nudimo do -40 % popust na izbrana oblačila, obutev, dodatke in perilo sezone JZ23.

Vsem imetnikom Namine kartice zvestobe poleg vseh ugodnosti pa podarjamo še presenečenje:

*Velja na že znižane izdelke vseh sezon, neznižane izdelke, kozmetiko in bazične kose. Velja od 15. do 27. 12. 2023. Kupon velja za enkratni nakup, le za imetnike kartice zvestobe. Akcija velja samo v veleblagovnici Nama. Ne velja v spletni trgovini. Če še niste imetnik, lahko to postanete enostavno in takoj. Ugodnost bo veljala tudi za vse nove člane kluba.