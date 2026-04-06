Slovenija

Praznični ponedeljek prinaša zgoščen promet, vrhunec popoldne

Ljubljana, 06. 04. 2026 07.05 pred 21 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Na velikonočni ponedeljek, ki je v Slovenji in večini evropskih držav dela prost dan, je na cestah vnovič pričakovati povečan promet. Krepil se bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk ob lepem vremenu, najbolj pa bo po napovedih zgoščen popoldne, ko se bodo poleg izletnikov mnogi vračali domov z oddiha ob podaljšanem koncu tedna.

Prometno-informacijski center gnečo pričakuje zlasti v smeri od Hrvaške proti Avstriji in od Madžarske proti Italiji.

Ozka grla so mogoča na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo, na območjih delovnih zapor Celje-Fram, Domžale-Šentjakob, Postojna, Trebnje zahod-Novo mesto vzhod, med Lescami in Jesenicami na vzporedni cesti (zaprt priključek Jesenice zahod), na ljubljanskem avtocestnem obroču, na primorski avtocesti ter med Koprom in prehodi s Hrvaško.

Na avtocestah in hitrih cestah se napoveduje večje število vozil s tujo registracijo. Velikonočni ponedeljek je namreč dela prost dan v večini evropskih držav, v Avstriji, na Hrvaškem in Poljskem pa se danes zaključujejo počitnice. Mnogi se bodo zato vračali z oddiha.

Po državi se tekom dne pričakuje tudi večje število motoristov, v Mirni Peči bo namreč dopoldne potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

V Sloveniji v času velikonočnih praznikov velja tudi omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase, in sicer še danes med 8. in 22. uro.

