Praznični ponedeljek prinaša zgoščen promet, vrhunec popoldne

Prometno-informacijski center gnečo pričakuje zlasti v smeri od Hrvaške proti Avstriji in od Madžarske proti Italiji.

Ozka grla so mogoča na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo, na območjih delovnih zapor Celje-Fram, Domžale-Šentjakob, Postojna, Trebnje zahod-Novo mesto vzhod, med Lescami in Jesenicami na vzporedni cesti (zaprt priključek Jesenice zahod), na ljubljanskem avtocestnem obroču, na primorski avtocesti ter med Koprom in prehodi s Hrvaško.

Na avtocestah in hitrih cestah se napoveduje večje število vozil s tujo registracijo. Velikonočni ponedeljek je namreč dela prost dan v večini evropskih držav, v Avstriji, na Hrvaškem in Poljskem pa se danes zaključujejo počitnice. Mnogi se bodo zato vračali z oddiha.

Po državi se tekom dne pričakuje tudi večje število motoristov, v Mirni Peči bo namreč dopoldne potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

V Sloveniji v času velikonočnih praznikov velja tudi omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase, in sicer še danes med 8. in 22. uro.