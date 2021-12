Bodo za praznične sejme kmalu veljala strožja pravila?

Čeprav so v Ljubljani praznične stojnice odprte že od petka in na božičnem sejmu ni dodatnih ograd, bodo najverjetneje že v četrtek v veljavo stopila strožja pravila, je napovedal minister Janez Poklukar. Kako v veseli december vstopajo v ostalih regijah po Sloveniji? V Kopru so sejemske hiške že pripravljene. Ali bodo v celjski pravljični deželi uspeli nadaljevati zimsko pravljico?