'Praznično voščilo' državnega sekretarja: Vesel božič, ve umazane živali

Mnogi se ob tem sprašujejo, ali je takšen zapis, glede na njegovo funkcijo visokega državnega uradnika - Štromajer v 13. vladi Republike Slovenije deluje kot državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS - primeren, drugi opozarjajo, da so takšne objave na drugi največji krščanski praznik zelo neokusne, spet tretji so mu stopili v bran - češ da je vendarle treba razumeti, da gre za šalo.

Zvečer se je na očitke - nekateri so ga pozivali tudi k odstopu, ni pa manjkalo takšnih, ki so ministra za izobraževanje Jerneja Pikala pobarali, kakšne sodelavce si izbira - odzval tudi sam. Zapisal je da je objava najbolj znan citat božične klasike Sam doma, ki so jo mnogi žal pozabili. "Nikogar nisem želel žaliti, zato se vsem, ki sem jih s tem morebiti prizadel, opravičujem. Ta film smo številni gledali in se ob njem smejali ob božičnih večerjah z družino. Želim vam miren božič," je tvitnil.