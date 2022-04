Praznično vreme: ob morju večinoma sončno, v gorah še sneg

Dva dneva dopusta in šest prostih dni. Sliši se lepo, kajne? Večina bo to kombinacijo izkoristila in si za tokratne prvomajske praznike privoščila počitnice. Preverili smo, ali jim bo vreme naklonjeno? Kakšne so temperature morja? Hkrati pa vse, ki dajejo goram prednost pred morjem, opozarjamo, da je v gorah še sneg in da zato veljajo vsa priporočila za zimsko obiskovanje gora.

icon-expand Ste že spakirali kovčke? FOTO: Adobe Stock

V sredo bo na območju Slovenije dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Na Agenciji RS za okolje za četrtek in petek napovedujejo pretežno jasno vreme, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Če bo v petek precej jasno, pa se bo v soboto nekoliko pooblačilo. Popoldanske temperature bodo blizu 20 °C. V nedeljo bo še večinoma sončno, predvsem v alpskem svetu bodo možne posamezne popoldanske plohe. V začetku tedna bodo padavine postale verjetnejše. Na hrvaški obali večinoma sončno in do 20 °C Ker se bodo mnogi podali na dopust tudi v sosednjo Hrvaško oziroma ob Jadransko obalo, smo pogledali še, kakšno bo vreme tam. Kot je videti iz napovedi hrvaškega meteorološkega zavoda, dežja ni na vidiku vse do konca tedna. Večinoma bo sončno z občasno kratkotrajno oblačnostjo. Zapihala bosta zmernomočna severozahodnik in burja. Jutranja temperatura bo od 7 do 13 °C, dnevna pa od 17 do 20 °C. Skratka, dišalo bo po poletju. In še temperatura morja, za tiste pogumne: Koper 13,5 °C, Pulj 14 °C, Krk 15 °C in Šibenik 16 °C.

icon-expand Mnogi se bodo čez prvomajske praznike odpravili na morje. FOTO: Adobe Stock

V gorah še sneg, ponekod pa nevarna krajša snežišča Planinska zveza Slovenije pred prazniki opozarja, da je v gorah še sneg, zato pa so toliko bolj vabljivi nižji hribi, kjer so planinske koče po večini za praznike in konce tedna odprte. Zadnji konec tedna je v visokogorju snežilo, nižje pa večinoma deževalo, danes in jutri bo predvsem v visokogorju občasno še snežilo, prihajajoči konec tedna pa je pričakovati otoplitev, tako da se bo snežna odeja čez dan ojužnila in ponoči pomrznila. "Gore so večinoma še vedno pokrite s snegom, nekaj je tudi novozapadlega. Zato veljajo vsa priporočila za zimsko obiskovanje gora: izberimo pot, ki smo ji kos tako po znanju kot izkušnjah, potrebujemo zimsko opremo – cepin, dereze in čelado – in znanje uporabe te opreme, klože, pomrznjen sneg in težak južen sneg pa od nas zahtevajo posebno previdnost," poudarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi ter izpostavlja nevarnost krajših snežišč, ki so ostali od zime: "V večini primerov gre za nekaj metrov zbitega, pomrznjenega snega. Če je to nekje na ravnem, ni težav, te nastanejo, ko je takšno snežišče na strmem pobočju, prek katerega poteka planinska pot. V mislih imamo samo nekaj metrov snežne zaplate. Takšno snežišče lahko prečimo le s primerno opremo (cepin, dereze) in znanjem, sicer je lahko zelo nevarno in se po navadi konča s hudimi poškodbami ali smrtjo, ko človek pade čez skalni skok. Kaj narediti, če pridemo do takšnega predela in nimamo opreme in znanja? Čisto preprosto –obrnemo. Gora nas bo počakala in se bomo nanjo lahko povzpeli drugič."

icon-expand Zadnji konec tedna je v visokogorju snežilo, nižje pa večinoma deževalo, danes in jutri bo predvsem v visokogorju občasno še snežilo, prihajajoči konec tedna pa je pričakovati otoplitev, tako da se bo snežna odeja čez dan ojužnila in ponoči pomrznila. FOTO: Adobe Stock

Derezice in planinske palice so nevarna izbira za prečenje snežišč na strmih pobočjih, saj se ob obremenitvi rade snamejo ali ne primejo dovolj. Na celotnem območju držav alpskega loka so vzrok za številne nesreče, saj dajejo lažen občutek varnosti.