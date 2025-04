Praznično vreme: od torka naprej nas čaka obilo sonca

Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo danes oblačno, občasno bo deževalo. Ob morju bo sprva možna še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne prehodno slabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo še precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo močnejši v vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.