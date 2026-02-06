Praznik, a brez prostega dne: Levica predlaga spremembo

V Levici predlagajo, da bi v primerih, ko bi praznik padel na soboto ali nedeljo, prost dan prenesli na naslednji delovni dan.

To denimo na primeru prihajajočega kulturnega praznika pomeni, da bi bili prosti v ponedeljek, 9. februarja.

"Če praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, se prost dan ne sme kar izgubiti. Ljudem mora ostati vsako leto enako časa za počitek. Zato predlagamo, naj se prost dan prenese na naslednji delovni dan," je povedal poslanec Milan Jakopovič.

V stranki izpostavljajo, da imajo podobno ureditev tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v Belgiji, Luksemburgu, Irski, Španiji in na Poljskem.

Na ta način bi po mnenju Levice povečali predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka.

Predlagano rešitev, če bi prejela dovolj podpore, bi vzpostavili s 1. januarjem 2027. To pomeni, da bi bil 2. januar, ki bo na soboto, nadomeščen z dela prostim dnem v ponedeljek, 4. januarja.