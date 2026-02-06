Naslovnica
Slovenija

Praznik, a brez prostega dne: Levica predlaga spremembo

06. 02. 2026 11.18

Avtor:
M.S.
Koledar

V nedeljo bomo v Sloveniji praznovali kulturni praznik, Prešernov dan. Ta je eden od šestih praznikov, ki so hkrati tudi dela prosti dnevi, a bodo letos padli na konec tedna. V koalicijski Levici zato predlagajo, da bi vsako leto imeli enako število prostih dni.

V Levici predlagajo, da bi v primerih, ko bi praznik padel na soboto ali nedeljo, prost dan prenesli na naslednji delovni dan.

To denimo na primeru prihajajočega kulturnega praznika pomeni, da bi bili prosti v ponedeljek, 9. februarja.

"Če praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, se prost dan ne sme kar izgubiti. Ljudem mora ostati vsako leto enako časa za počitek. Zato predlagamo, naj se prost dan prenese na naslednji delovni dan," je povedal poslanec Milan Jakopovič.

V stranki izpostavljajo, da imajo podobno ureditev tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v Belgiji, Luksemburgu, Irski, Španiji in na Poljskem.

Na ta način bi po mnenju Levice povečali predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka.

Predlagano rešitev, če bi prejela dovolj podpore, bi vzpostavili s 1. januarjem 2027. To pomeni, da bi bil 2. januar, ki bo na soboto, nadomeščen z dela prostim dnem v ponedeljek, 4. januarja.

Topleje bo, a še naprej sivo: nekaj več sonca le v nedeljo

peresni
06. 02. 2026 11.35
Joj ne no...slovenski podjetniki in delodajalci bodo propadli....četrirč v zadnjih dveh letih.😱😂
Odgovori
0 0
qwerty99
06. 02. 2026 11.33
Predlagam nadaljnjo poenostavitev: prostih dni naj bo toliko, kolikor je dni v letu.
Odgovori
+1
1 0
utrillo
06. 02. 2026 11.30
Zopet nov strošek za gospodarstvo.
Odgovori
+6
6 0
jurist
06. 02. 2026 11.30
kot delodajalec s tem ne bi imel težav. JE pa zanimivo, da se to čudežno spomnijo ravno pred volitvami. Vse za boljši izgled... Osebno bi sicer 2.1. nadomestil s 6.1. tako kot praktično vse okoliške države in bi vedno imeli vsaj kakšen dan med božičnimi prazniki frej. pa še daljši bi bili.
Odgovori
+5
7 2
NeXadileC
06. 02. 2026 11.29
V AmerikA je to uspešno rešeno. Dela prostih dni - ni.
Odgovori
+2
4 2
Sir Oliver
06. 02. 2026 11.31
Potem pejt pa tja.
Odgovori
+1
3 2
Perrun
06. 02. 2026 11.29
Zdi se smiselno.
Odgovori
-1
2 3
ThorStorm666
06. 02. 2026 11.29
Levičarji lenuhi nvo
Odgovori
+7
7 0
NeXadileC
06. 02. 2026 11.28
Kompliciran predlog.
Odgovori
+2
2 0
juventina10
06. 02. 2026 11.27
hja,včasih se je praznike prenašalo tudi v stari jugi,pa so potem to brisali,zdaj pa zopet oživljajo staro idejo.ali mislijo, da izumljajo toplo vodo.
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
06. 02. 2026 11.26
ena dobrih stvari iz yu-za delojemalce ja....za delodajalce-strošek-nebodigatreba!
Odgovori
+6
6 0
konc
06. 02. 2026 11.25
Levaki spet ne bi nič delali. Tipično. Vsega bi radi imeli dovolj, za nič dela.
Odgovori
+7
7 0
Perrun
06. 02. 2026 11.29
haha , sam a ni zanimivo, na vseh teh portal je pa 90 % desničarjev. kdo zdaj ne dela :)?
Odgovori
-4
0 4
