Praznik dela in vremena: pred nami topli dnevi in sveža jutra

Teden, ki je pred nami, bo iz dneva v dan toplejši. Nad večjim delom Evrope se bo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki prinaša sončno, toplejše in stabilno vreme.

Jutra bodo ob suhem in jasnem vremenu sicer sveža s temperaturami med 5 in 10 stopinjami, dnevne temperature pa se bodo v večjem delu Slovenije gibale med 21 in 25 stopinjami, na Goriškem od torka naprej od 26 do 28 stopinj Celzija.