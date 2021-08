Praznik pohorskega lonca na Rogli že enajst let

Na Rogli so se odločili, da bodo finančno pomagali mladim, ki si želijo postati kuharji. Ustanovili so Darinkin sklad, v katerem se bo zbiral denar od prodanega pohorskega lonca. Recept za zaščiteno jed na žlico je na osnovi izpovedi starejših pohorskih gospodinj pred leti sestavila zagnana kuharica Darinka Orlačnik, zato so jo poimenovali mati pohorskega lonca. Žal je lani umrla, v spomin nanjo in v pomoč mladim nadobudnim kuharjem pa so ustanovili sklad.