Praznik v Italiji, v Sloveniji pa zastoji na cestah

Zastoji so po poročonaju Prometni-informacijskega centra na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda 15 - 20 minut. In med priključkom Celje center in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda 10 - 15 minut. Tudi Na avtocesti Gabrk - Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji je občasno krajši zastoj. Na cestah Logatec - Vrhnika, Vrhnika - Brezovica in na cesti skozi Slovensko Bistrico.