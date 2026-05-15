Nesreča na primorski avtocesti, območje zastojev več kot 17 kilometrov

Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zaradi prometne nesreče že zastoji. Med počivališčem Studenec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane je območje zastojev dolgo več kot 17 kilometrov, zamuda je okoli pol ure.

Območje zastojev proti Ljubljani FOTO: Promet.si

Praznik v tujini

Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo štirideset dni po veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. Vnebohod je med drugim dela prost dan v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu.

Na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela. FOTO: Bobo

Najbolj obremenjeni odseki

Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev. Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. Na gorenjski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim.

Napoved povečanega prometa FOTO: Promet.si