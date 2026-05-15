Slovenija

Nesreča na primorski avtocesti, območje zastojev več kot 17 kilometrov

Ljubljana, 15. 05. 2026 10.16 pred eno minuto 2 min branja 10

N.L. STA
Nesreča na Primorski avtocesti

Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, voznikom se pot podaljša za pol ure. Pred nami je sicer še en prometno obremenjen konec tedna. Kristjani namreč zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški.

Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zaradi prometne nesreče že zastoji. Med počivališčem Studenec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane je območje zastojev dolgo več kot 17 kilometrov, zamuda je okoli pol ure.

Območje zastojev proti Ljubljani
FOTO: Promet.si

Praznik v tujini

Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo štirideset dni po veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.

Vnebohod je med drugim dela prost dan v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu.

Na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela.
FOTO: Bobo

Najbolj obremenjeni odseki

Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev.

Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. Na gorenjski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim.

Napoved povečanega prometa
FOTO: Promet.si

Močno obremenjeni bosta tudi štajerska avtocesta in podravska avtocesta na relaciji Šentilj–Maribor–Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški, ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela. Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi.

Na primorski avtocesti pričakujejo zastoje med Ravbarkomando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi.

Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na agenciji voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije.

mali.mato
15. 05. 2026 11.07
Bo vlada končno predstavila poročilo inšpekcijskega nadzora Darsa? Sicer pa bi za to šlamastiko morala odgovarjat tako Bratuškova kot Ribič!
asdfghjklč
15. 05. 2026 11.10
Je že predstavila, niso baje nič ugotovili... Kera sramota od inšpekcije!
Masturbator
15. 05. 2026 11.05
AHAHAh slovenci navadno Afrisko pleme!
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
15. 05. 2026 11.05
Ma sterite razbite avte dol preglejte kamere in ocente kdo je kriv. En mal zvit pleh pa je vse 3 ure zaprto.
Tri pisane marjetice
15. 05. 2026 11.02
Še dobro da imamo stare ceste, ki so vedno bolj hitrejše od avtocest.
Rde?a pesa in hren
15. 05. 2026 11.00
Vrhunsko, teh nekaj km AC ki jih imamo, pa tak kažin.
Prelepa Soča
15. 05. 2026 10.41
Zakaj proti CRO, pri nas, v Posočju, jih je že nekaj dni vse polno, na cestah že promet, kot med glavno sezono?
Masturbator
15. 05. 2026 11.06
:) Bil v SOBOTO v Bovcu; PUSCAVA!
jedupančpil
15. 05. 2026 10.32
bolano
