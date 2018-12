Prazniki bodo beli le v gorah, nato so na vidiku spremembe

Danes bo naše kraje prešla oslabljena hladna fronta, še pred njenim prehodom pa je v minuli noči zapihal okrepljen jugozahodni veter, ki je prepihal tudi nekatere nižine in živo srebro potisnil zelo visoko. Ustvarile so se velike razlike v temperaturi med prevetrenimi in neprevetrenimi kraji, ki so bile najizrazitejše zgodaj zjutraj.

Po podatkih Agencije za okolje so v Črnomlju tako že ob peti uri izmerili pomladnih 13 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v Mežici na Koroškem ob istem času kar 16 stopinj Celzija manj. V zelo toplo predpraznično jutro ste se zbudili tudi marsikje drugod po državi. V Ljubljani, Celju, Murski Soboti in na Ptuju so termometri pokazali 8 stopinj Celzija, v Slovenskih Konjicah, Lendavi in na Letališču Maribor pa so izmerili le stopinjo manj.