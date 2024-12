Prazniki bodo v letu 2025 poskrbeli za štiri podaljšane konce tedna

Konec tedna se bo podaljšal še 15. avgusta, ko bo Marijino vnebovzetje v petek, prav tako bo v petek tudi dan reformacije, 31. oktobra. Zadnji podaljšan konec tedna se bo zgodil 25. in 26. decembra, ko bomo v četrtek in petek praznovali božič ter dan samostojnosti in enotnosti.

Tako bo 21. aprila dela prost velikonočni ponedeljek, v tednu za tem pa bosta za praznik dela 1. in 2. maj poskrbela za prvi podaljšan konec tedna, saj padeta na četrtek in petek.

V letu 2025 bo sicer manj praznikov ob delovnih dneh kot v letu, ki se izteka. Letos je namreč poleg praznikov, ki jih vedno obeležujemo ob nedeljah, le en praznični dan padel na konec tedna, in sicer dan boja proti okupatorju, ki je bil v soboto.

Počitnice za šolarje

Učenci osnovnih in srednjih šol bodo poleg omenjenih prazničnih dni doma še v petek, 3. januarja.

Zimske počitnice bodo tudi v letu 2025 razdeljene na dva dela; med 15. in 23. februarjem bodo doma učenci z območja koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije ter jugovzhodne Slovenije z izjemo občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Med 22. februarjem in 2. marcem pa bodo zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter prej omenjenih občin.

Prvomajske počitnice bodo od 26. aprila in 4. maja, poletne počitnice pa se bodo kot vsako leto začele 25. junija in trajale do 31. avgusta. V šolskem letu 2025/2026 bodo jesenske počitnice od 25. oktobra do 2. novembra, božično-novoletne pa bodo trajale od 25. decembra 2025 do 4. januarja 2026.