Prazniki v letu 2022: od 13 možnih bo osem dela prostih dni

Če sta bili zadnji dve leti precej "neprijazni" do nas, kar se tiče praznikov in dela prostih dni, saj je veliko le-teh prišlo na sobote in nedelje, je v letošnjem letu nekoliko bolje. V letu 2022 bo skupaj osem dela prostih dni od trinajstih možnih. Pet praznikov, ki bi sicer bili dela prosti dnevi, pa pride na soboto in nedeljo. To so 1. in 2. januar, 1. maj, dan državnosti in božič.

icon-expand Leta 2022 bo osem praznikov in dela prostih dni prišlo na delovne dneve, leta 2023 enajst, leta 2024 pa še eden več, torej 12. FOTO: iStock Za razliko od lani nas letos čaka nekaj več podaljšanih vikendov, saj pet dela prostih dni pride na ponedeljek. To so velikonočni ponedeljek (18. april), praznik dela (2. maj), Marijino vnebovzetje (15. avgust), dan reformacije (31. oktober) in dan samostojnosti in enotnosti (26. december). Ob dnevu reformacije, ki torej pride na ponedeljek, bo prost tudi torek, ko obeležujemo dan spomina na mrtve (1. november). Na torek letos pride tudi Prešernov dan (8. februar). Dan upora proti okupatorju (27. april) pa letos pride na sredo. Dela prosti dnevi v letu 2022 bodo: 8. FEBRUAR: PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (TOREK) 18. APRIL: VELIKONOČNI PONEDELJEK 27. APRIL: DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (SREDA) 2. MAJ: PRAZNIK DELA (PONEDELJEK) 15. AVGUST: MARIJINO VNEBOVZETJE (PONEDELJEK) 31. OKTOBER: DAN REFORMACIJE (PONEDELJEK) 1. NOVEMBER: DAN SPOMINA NA MRTVE (TOREK) 26. DECEMBER: DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (PONEDELJEK) Prazniki v 2022, ki padejo na soboto in nedeljo: 1. JANUAR: NOVO LETO (SOBOTA) 2. JANUAR: NOVO LETO (NEDELJA) 1. MAJ: PRAZNIK DELA (NEDELJA) 25. JUNIJ: DAN DRŽAVNOSTI (SOBOTA) 25. DECEMBER: BOŽIČ (NEDELJA) V Sloveniji imamo še nekaj državnih praznikov, ki pa niso dela prosti dnevi, to so dan Primoža Trubarja (8. junij), dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust), dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. september), dan slovenskega športa (23. september), dan suverenosti (25. oktober) in dan Rudolfa Maistra (23. november). Za konec še dobra novica: v prihodnje bo (še) več praznikov prišlo na delovne dneve. Leta 2023 bo kar 11 dela prostih dni, v letu 2024 pa še eden več, torej 12. Leta 2025 se bo število praznikov, ki bodo padli na soboto oziroma nedeljo, spet začelo povečevati in dela prostih dni bo manj.