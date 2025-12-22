Adventni venčki, lučke, smreke: zagori lahko v manj kot minuti

Čas, ki bi ga moralo zaznamovati veselje, nas opozarja, da nesreča zares nikoli ne počiva. Zagorelo je v Mariboru, pred tednom dni pa fotografije pogorele kuhinje iz Kala nad Kanalom. In kaj je skupno obema? Adventni venček nameščen na okenski polici. "Za vsak odprt ogenj, ki je v stanovanju, pomeni neko določeno tveganje in temu primerno se mormo tud obnašati," pojasnjuje predsednik strokovnega sveta GB Ljubljana Tomaž Ažbe. "Tist najpogostejši vir tega vžiga so navadno svečke. Svečka, če jo pržgemo ima navadno nekje 900 stopinj Celzija v samem plamenu," opozarja tudi vodja odseka za požarne raziskave in inovacije ZAG Aleš Jug. Kot pravi, se okrasni materiali vžigajo že pri okoli 250 - 300 stopinjah. "Ko gorijo svečke zravn smrekic, adventnega venčka, bodimo zraven, nikoli nej ne gori, ko nas ni, ali pa ko se odpravljamo spat," dodaja Jug.

Lučke je potrebno zamenjati, ko kažejo znake okvare. FOTO: Shutterstock

Če bi torej potencialno poleg adventnega venčka stala smreka, bi bila možnost za požar še večja pravijo ljubljanski gasilci. "Ravno tako lahko naravna kot suha smreka izzoveta zelo hiter požar in dejansko testi, ki so jih delal na teh smrekah, kažejo, da se lahko požar dejansko zelo hitro razvije v manj kot minuti." Naravna jelka je kot pravi Jug po 10. dneh v stanovanju tako suha, da vsa zagori v le nekaj sekundah. "In seveda, ko stvari zagorijo, je potem seveda zelo malo časa, gre ta požar naprej, če bi zravn bila tudi kakšna zavesa, se vžge tudi zavesa."

Okvarjene lučke zamenjajte