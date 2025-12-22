Naslovnica
Slovenija

Adventni venčki, lučke, smreke: zagori lahko v manj kot minuti

Ljubljana, 22. 12. 2025 21.27

Avtor:
Leja Hrovat
Smreka v ognju

Kako tanka je ločnica med prazničnim vzdušjem in katastrofo? Potem ko je v nedeljo zagorelo v stanovanjskem bloku v Mariboru, ostaja hudo poškodovana 91-letnica v smrtni nevarnosti. Prve ugotovitve so pokazale, da se je ogenj razširil z adventnega venčka na pohištvo in zajel stanovanje, ki je v celoti pogorelo. Ogenj je poškodoval še eno stanovanje in fasado bloka. Skupna škoda približno 115 tisoč evrov.

Čas, ki bi ga moralo zaznamovati veselje, nas opozarja, da nesreča zares nikoli ne počiva. Zagorelo je v Mariboru, pred tednom dni pa fotografije pogorele kuhinje iz Kala nad Kanalom. In kaj je skupno obema? Adventni venček nameščen na okenski polici. "Za vsak odprt ogenj, ki je v stanovanju, pomeni neko določeno tveganje in temu primerno se mormo tud obnašati," pojasnjuje predsednik strokovnega sveta GB Ljubljana Tomaž Ažbe

"Tist najpogostejši vir tega vžiga so navadno svečke. Svečka, če jo pržgemo ima navadno nekje 900 stopinj Celzija v samem plamenu," opozarja tudi vodja odseka za požarne raziskave in inovacije ZAG Aleš Jug

Kot pravi, se okrasni materiali vžigajo že pri okoli 250 - 300 stopinjah. "Ko gorijo svečke zravn smrekic, adventnega venčka, bodimo zraven, nikoli nej ne gori, ko nas ni, ali pa ko se odpravljamo spat," dodaja Jug. 

Lučke je potrebno zamenjati, ko kažejo znake okvare.
Lučke je potrebno zamenjati, ko kažejo znake okvare.
FOTO: Shutterstock

Če bi torej potencialno poleg adventnega venčka stala smreka, bi bila možnost za požar še večja pravijo ljubljanski gasilci. "Ravno tako lahko naravna kot suha smreka izzoveta zelo hiter požar in dejansko testi, ki so jih delal na teh smrekah, kažejo, da se lahko požar dejansko zelo hitro razvije v manj kot minuti."

Naravna jelka je kot pravi Jug po 10. dneh v stanovanju tako suha, da vsa zagori v le nekaj sekundah. "In seveda, ko stvari zagorijo, je potem seveda zelo malo časa, gre ta požar naprej, če bi zravn bila tudi kakšna zavesa, se vžge tudi zavesa."

Okvarjene lučke zamenjajte

Pomembno je tudi, da preverimo stanje lučk in jih zamenjajmo, ko kažejo znake okvare. Kot pravi Ažbe se tehnologija sicer spreminja in po večini dandanes uporabljamo led lučke pri katerih je temperatura segrevanja nižja - zato so, če so certificirane in nepoškodovane - varne.

 "Dejansko lahko neko božično novoletno veselje hitro preraste v požar, ki ne ogroža samo nas, ampak tudi vse ostale, tako domače kot sosede," na hude posledice požara opozarja Ažbe.

Na leto imamo v Sloveniji od 10 do 20 takšnih požarov, in prav zato, poudarjata sogovornika, je pomembna preventiva: vedno naj bo na dosegu roke gasilni aparat ali požarna odeja. Nevaren namreč ni samo požar, ampak tudi izredno strupen ogljikov monoksid.

požar adventni venček varnost prazniki

Zore ob maši za domovino: Podali smo se globoko v demografsko zimo

Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov

Požar zaradi adventnega venčka: 91-letnica v smrtni nevarnosti

V stanovanju zagorelo zaradi gorenja svečk na adventnem venčku

Vzrok požara v šoli na Mostu na Soči napaka na napeljavi

