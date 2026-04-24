Prazniki in počitnice: pričakujte gnečo na cestah

V soboto in nedeljo je napovedana visoka gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Povečan bo tudi tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti, zato na Agenciji za varnost prometa svetujejo previdnost.

Zgoščen promet se obeta spet po 1. maju, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maj, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in tudi za prvomajske praznike, 1., 2., pa tudi 3. maja.