'Prazniki morajo biti v hiši in hiša mora dišati po praznikih'

Katoličani in evangeličani praznujejo veliki petek, to je pa tudi edini dan v letu, ko v cerkvah ni maš, hkrati pa za vernike velja strogi post. Je pa tudi dan priprav na veliko noč, ko številne gospodinje pripravljajo potice in druge dobrote. Nič drugače ni pri gospe Štefaniji Gliha, ki se je lotila peke kar štirih potic. Živahna 74-letnica pravi, da morajo prazniki biti v hiši in da mora hiša dišati po praznikih, zato potico peče že več kot pol stoletja.