Prazniki obremenili ceste, daljši zastoji proti Hrvaški

Zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski in Belgiji je povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Daljši zastoji so tudi iz smeri Štajerske in Gorenjske proti Ljubljani. Daljši čakalni dobi sta na Gruškovju ter Obrežju.

Kristjani danes, 40 dni po veliki noči, obeležujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ko naj bi ob veliki noči vstali Kristus končal zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Praznik se pozna tudi na cestah, saj je povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Daljši zastoji so tudi iz smeri Štajerske in Gorenjske proti Ljubljani, piše Prometno-informacijski center. Zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici iz smeri Gorenjske proti Primorski. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Zastoji proti Ljubljani:

- na gorenjski avtocesti iz smeri Kranja, zamuda več kot pol ure;

- na štajerski avtocesti iz smeri Trojan, zamuda do ene ure;

Na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na cestah Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, Blagovica - Lukovica - Domžale in Medvode - Ljubljana. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje.