Cene aranžmajev tudi več kot 60 evrov

Ljubljana, 29. 10. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 30 minutami

Ana Vidic Kostevc
Na ljubljanskih Žalah že potekajo priprave na praznični konec tedna, ko se bomo z obiskom pokopališč in prižigom sveč poklonili tistim najdražjim, ki jih ni več z nami. Pa je prižig sveč še vedno tako velika tradicija? Slovenci sicer ostajamo pri vrhu po številu prižganih sveč med evropskimi državami, a vse več ljudi se odloča tudi za alternative. Cene sveč se namreč zadnja leta višajo, mnogi pa se odločajo, da na grob postavijo le cvetje. In koliko bomo za cvetlični aranžma odšteli letos?

Že danes se po ljubljanskih Žalah podijo številni, še večja gneča pa bo na praznično soboto. Praznik pa nas bo poleg topline spominov na najdražje ogrel tudi s soncem. "Kot zdaj že nekaj let zapored bo tudi letos za prvi november nadpovprečno toplo. Jutranje temperature že nad 10 stopinj, dnevne okoli 20, na vzhodu celo do 22, morda 23 stopinj Celzija," napoveduje naš prognostik Aleš Satler.&nbsp;

Sobotna obvezna oprema pa sveče in cvetje. In kaj ljudje največ kupujejo? "Sveče, kjer se doliva vosek, da je ohišje za večkratno uporabo. Steklene sveče, stranke kupujejo tudi kamenčke," pojasnjuje Renata Cimperman iz Plečnikove cvetličarne."Veliko že nosijo od doma, ker kupijo po trgovskih centrih, ko so akcije," opaža prodajalec sveč Bojan Rogelj.

Nekje cenejše, drugod dražje, pri vseh ponudnikih pa nekaj ostaja enako: cene sveč se višajo. "Sama pridelava, logistika dovoza in vse ostalo," o stroških pravijo v cvetličarni.

Vsako leto prižgemo 16 milijonov sveč

Po podatkih agencije za okolje Slovenci vsako leto prižgemo več kot 16 milijonov sveč. Največ, kar dve tretjini, pa prižgemo prav na prvi november.

Priljubljeni ostajajo tudi cvetlični aranžmaji. Kakšne so cene? "Cene aranžmajev so tudi od do. Mi imamo sveže aranžmaje, naši floristi delajo od 60, 70 evrov naprej, odvisno - to je svež aranžma," pojasnjuje Cimpermanova. In še ena prvonovembrska tradicija - pečenje kostanja. Na eni od stojnic štiri evre mala merica in pet evrov velika. Kostanj, cvetje in sveče - vse nared za toplo in sončno soboto.

Prelepa Soča
29. 10. 2025 20.36
Če bi ljudje za časa življenja vsaj pol toliko skrbeli za te pokojnike, kot za 1.novembra,bi bilo zelo lepo. a svetu.
galeon
29. 10. 2025 20.28
+2
In ovce bodo plačale samo da bodo imele. In trgovci to dobro vedo.
ježevka123
29. 10. 2025 20.26
+3
Smešno je, ko ljudi ni celo leto na grob svojcev in so grobovi čez leto vsi zanemarjeni, potem pa pred prvim novembrom horuk z urejanjem grobovi in nošenjem rož in sveč, ki potem posušene in pogojene vandrajo po pokopališčih.
