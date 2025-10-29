Cene aranžmajev tudi več kot 60 evrov

Že danes se po ljubljanskih Žalah podijo številni, še večja gneča pa bo na praznično soboto. Praznik pa nas bo poleg topline spominov na najdražje ogrel tudi s soncem. "Kot zdaj že nekaj let zapored bo tudi letos za prvi november nadpovprečno toplo. Jutranje temperature že nad 10 stopinj, dnevne okoli 20, na vzhodu celo do 22, morda 23 stopinj Celzija," napoveduje naš prognostik Aleš Satler.

Sobotna obvezna oprema pa sveče in cvetje. In kaj ljudje največ kupujejo? "Sveče, kjer se doliva vosek, da je ohišje za večkratno uporabo. Steklene sveče, stranke kupujejo tudi kamenčke," pojasnjuje Renata Cimperman iz Plečnikove cvetličarne."Veliko že nosijo od doma, ker kupijo po trgovskih centrih, ko so akcije," opaža prodajalec sveč Bojan Rogelj.

Nekje cenejše, drugod dražje, pri vseh ponudnikih pa nekaj ostaja enako: cene sveč se višajo. "Sama pridelava, logistika dovoza in vse ostalo," o stroških pravijo v cvetličarni.