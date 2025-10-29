Cene aranžmajev tudi več kot 60 evrov

Že danes se po ljubljanskih Žalah podijo številni, še večja gneča pa bo na praznično soboto. Praznik pa nas bo poleg topline spominov na najdražje ogrel tudi s soncem. "Kot zdaj že nekaj let zapored bo tudi letos za prvi november nadpovprečno toplo. Jutranje temperature že nad 10 stopinj, dnevne okoli 20, na vzhodu celo do 22, morda 23 stopinj Celzija," napoveduje naš prognostik Aleš Satler.
Sobotna obvezna oprema pa sveče in cvetje. In kaj ljudje največ kupujejo? "Sveče, kjer se doliva vosek, da je ohišje za večkratno uporabo. Steklene sveče, stranke kupujejo tudi kamenčke," pojasnjuje Renata Cimperman iz Plečnikove cvetličarne."Veliko že nosijo od doma, ker kupijo po trgovskih centrih, ko so akcije," opaža prodajalec sveč Bojan Rogelj.
Nekje cenejše, drugod dražje, pri vseh ponudnikih pa nekaj ostaja enako: cene sveč se višajo. "Sama pridelava, logistika dovoza in vse ostalo," o stroških pravijo v cvetličarni.
Vsako leto prižgemo 16 milijonov sveč
Po podatkih agencije za okolje Slovenci vsako leto prižgemo več kot 16 milijonov sveč. Največ, kar dve tretjini, pa prižgemo prav na prvi november.
Priljubljeni ostajajo tudi cvetlični aranžmaji. Kakšne so cene? "Cene aranžmajev so tudi od do. Mi imamo sveže aranžmaje, naši floristi delajo od 60, 70 evrov naprej, odvisno - to je svež aranžma," pojasnjuje Cimpermanova. In še ena prvonovembrska tradicija - pečenje kostanja. Na eni od stojnic štiri evre mala merica in pet evrov velika. Kostanj, cvetje in sveče - vse nared za toplo in sončno soboto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.