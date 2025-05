Iz Ljubljane proti Primorski gneča že od jutra

Iz Ljubljane proti Primorski je zamuda več kot pol ure. Gneča je na južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik mimo Kozarij proti Brezovici in na zahodni obvoznici od Šentviškega predora mimo Kosez in Kozarij proti Brezovici.

Krajši zastoj je tudi na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru ter na regionalnih cestah iz Ljubljane do Brezovice in Koper- Dragonja na več odsekih.