Prazniki v letu 2021: tudi letos veliko dela prostih dni na soboto in nedeljo

Trgovine danes in v nedeljo ostajajo zaprte. Vlada je sicer zaradi pričakovane gneče predlagala, da bi bile izjemoma 3. januarja odprte, a so poslanci predlog zavrnili.

Kot podaljšek novoletnega praznovanja je 2. januar praznik v redkih državah po Evropi: v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav je delovni dan, so pa prebivalci v številnih državah za razliko od Slovenije prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.

Drugi januar pri nas spet praznujemo od leta 2017. Pred tem ga štiri leta nismo, saj ga je druga vlada Janeza Janše leta 2012 ukinila zaradi varčevalnih ukrepov. To naj bi prispevalo k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu.

Tudi letos bo veliko praznikov na soboto in nedeljo. Med vikendi bomo tako poleg novega leta obeležili še veliko noč, praznik dela, binkošti, Marijino vnebovzetje, dan reformacije, božič ter dan samostojnosti in enotnosti. Podobno kot med novoletnimi prazniki bodo podaljšan vikend omogočili tudi Prešernov dan, velikonočni ponedeljek, dan državnosti in dan spomina na mrtve.