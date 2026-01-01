Prazniki v letu 2026: le sedem dela prostih dni

Prazniki v Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov: dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, priključitev Primorske k matični domovini, dan slovenskega športa, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.
Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2026
1. januar (novo leto): četrtek
2. januar (novo leto): petek
8. februar (Prešernov dan): nedelja
5. april (velika noč): nedelja
6. april (velikonočni ponedeljek): ponedeljek
27. april (dan upora proti okupatorju): ponedeljek
1. maj (praznik dela): petek
2. maj (praznik dela): sobota
25. junij (dan državnosti): četrtek
15. avgust (Marijino vnebovzetje): sobota
31. oktober (dan reformacije): sobota
1. november (dan spomina na mrtve): nedelja
25. december (božič): petek
26. december (dan samostojnosti in enotnosti): sobota
Kaj pa šolske počitnice?
Prve počitnice po novoletnih v letu 2026 bodo zimske, ki bodo potekale v dveh delih. Najprej, med 16. in 20. februarjem, se bodo na počitnice odpravili učenci iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel).
Med 23. in 27. februarjem pa bodo na počitnicah učenci z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.
Prvomajske počitnice bodo v letu 2026 med 27. aprilom in 1. majem, poletne počitnice pa se bodo začele 26. junija.
