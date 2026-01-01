Naslovnica
Prazniki v letu 2026: le sedem dela prostih dni

Ljubljana, 01. 01. 2026 19.17 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Koledar 2026

V letu 2026 bomo na račun praznikov manj prosti kot v letu 2025. Šest praznikov, ki so hkrati tudi dela prosti dnevi, bo namreč padlo na konec tedna.

Prazniki v Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov: dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, priključitev Primorske k matični domovini, dan slovenskega športa, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.

Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2026

1. januar (novo leto): četrtek

2. januar (novo leto): petek

8. februar (Prešernov dan): nedelja

5. april (velika noč): nedelja

6. april (velikonočni ponedeljek): ponedeljek

27. april (dan upora proti okupatorju): ponedeljek

1. maj (praznik dela): petek

2. maj (praznik dela): sobota

25. junij (dan državnosti): četrtek

15. avgust (Marijino vnebovzetje): sobota

31. oktober (dan reformacije): sobota

1. november (dan spomina na mrtve): nedelja

25. december (božič): petek

26. december (dan samostojnosti in enotnosti): sobota

Mlaj s slovensko zastavo
Mlaj s slovensko zastavo
FOTO: Bobo

Kaj pa šolske počitnice?

Prve počitnice po novoletnih v letu 2026 bodo zimske, ki bodo potekale v dveh delih. Najprej, med 16. in 20. februarjem, se bodo na počitnice odpravili učenci iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel).

Med 23. in 27. februarjem pa bodo na počitnicah učenci z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

Prvomajske počitnice bodo v letu 2026 med 27. aprilom in 1. majem, poletne počitnice pa se bodo začele 26. junija.

prazniki novo leto koledar

V hladno morje tradicionalno skočilo več kot 300 pogumnežev

Na severu Italije med skokom s padalom umrl Slovenec

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fluxx
01. 01. 2026 20.40
Janez je hotel se 2 od teh 7ih ukinit
Odgovori
+1
1 0
Odgovorno
01. 01. 2026 20.32
Volimo Goloba, je blize trojki.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
01. 01. 2026 20.31
Za 1 maj in bozic bo tri dni vse zaprto...spet bo borba za hrano v trgovinah
Odgovori
0 0
Odgovorno
01. 01. 2026 20.31
Ja ubogi. Tej so pa od 15.12 do 13 1. !!!! Kaj prispevke treba placati ali ne.
Odgovori
+1
1 0
xoxotox6
01. 01. 2026 20.19
težko leto za YUupravo še več brezdelnih dni v kancelariji, gre za pravo mukotrpno bitko psihe z minutami, ki so daljše od deževnegga ponedelka, potrebno se ke delati kot da delajo in to ni ne konca ne kraja?? najhuje je v sredo ko se vse to potegne do 17h. 90% jih ne zdrži tega pritiska in cepajo kot muhe v najhujšem mrazu izhodi ob vseh urah ker 17.00 se ne prikaže kot sovietom zmaga na fronti?????????
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
01. 01. 2026 20.28
Odlicen komentar, še za smejat zraven : )))++++
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
01. 01. 2026 20.12
Javna uprava pa v jok.
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
01. 01. 2026 20.08
Mhm, bodo šolniki zmogli,ali bodo šli večkrat na bolniško!
Odgovori
+9
9 0
ActiveR
01. 01. 2026 20.00
Če boste ponovno volili Goloba, bomo za plačilo davkov, dodatno morali podaljšati še delovni dan na 12 ur.
Odgovori
+8
9 1
Pajo_36
01. 01. 2026 20.10
Hahahahaha a ravno sprejeti zakoni, ki lajšajo delovne ure starejšim.
Odgovori
-7
0 7
Sinner 666
01. 01. 2026 19.59
cajta pa puhno za samoumevne reci pisat🤦‍♂️
Odgovori
0 0
kiki46
01. 01. 2026 19.57
Sedem dni prostih. Levica ima 365 dni prostih, saj ne dela, in dobiva socialno pomoč
Odgovori
+11
11 0
Pajo_36
01. 01. 2026 20.13
Seveda ja. Kaj pa Škofja loka 2 k majo povprečno like 5 otrok, k ne znajo v Šiški dol? zakaj jim jaz, k nimam mulcem moram plačevat starševsko varstvo? Ja, bom glasoval za Mesca, ampak jaz delam v privat sektorju, pa še popoldanca furam, amapk točno vem, kako ravno teli razni slovenski podjetniki ultra izkoriščajo delovno silo. Sindikati se še premalo radikalni.
Odgovori
-3
0 3
OPUSDEI
01. 01. 2026 19.57
hvala bogu
Odgovori
+2
3 1
BroNo1
01. 01. 2026 19.42
Ehhh pa pika
Odgovori
+1
1 0
Artechh
01. 01. 2026 19.35
2027 bo se slabse, povem da nau treba clanka pisat kdaj se bomo po zadnji lahko cohal
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
