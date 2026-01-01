Prazniki v letu 2026: le sedem dela prostih dni

Prazniki v Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov: dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, priključitev Primorske k matični domovini, dan slovenskega športa, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.

26. december (dan samostojnosti in enotnosti): sobota

1. november (dan spomina na mrtve): nedelja

31. oktober (dan reformacije): sobota

25. junij (dan državnosti): četrtek

27. april (dan upora proti okupatorju): ponedeljek

6. april (velikonočni ponedeljek): ponedeljek

5. april (velika noč): nedelja

8. februar (Prešernov dan): nedelja

2. januar (novo leto): petek

1. januar (novo leto): četrtek

Prve počitnice po novoletnih v letu 2026 bodo zimske, ki bodo potekale v dveh delih. Najprej, med 16. in 20. februarjem, se bodo na počitnice odpravili učenci iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel).

Med 23. in 27. februarjem pa bodo na počitnicah učenci z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

Prvomajske počitnice bodo v letu 2026 med 27. aprilom in 1. majem, poletne počitnice pa se bodo začele 26. junija.