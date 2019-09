Praznovanje dneva vrnitve Primorske k matični domovini

V prazničnem nagovoru je poudaril pomen prelomnih dogodkov, ki so vodili v ustanovitev naše države pred skorajda tridesetimi leti. "Do ustanovitve naše države leta 1991 je vodilo veliko zelo pomembnih, prelomnih zgodovinskih dogodkov, kot je vrnitev Primorske k matičnemu narodu, ki so omogočili, da smo se odločili za samostojno državo," je dejal Pahor z željo, da bi vsi, ne glede na različna stališča, enotno in s ponosom slavili ta prelomen dogodek s pogledom, uperjenim v mirno in varno prihodnost.

Kot so sporočili iz urada, je Pahor spomnil na mnogotere preizkušnje Slovenk in Slovencev, ki so si prizadevali za ohranitev slovenskega jezika in identitete na poti do politične zrelosti in trenutka, ko smo razglasili samostojnost. Poudaril je, da lastna država ni samoumevna in pozval k počastitvi tega izjemnega dogodka s ponosom in samozavestjo.

V sklepnem delu uradne slovesnosti ob državnem prazniku je predsednik republike direktorici Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica Maji Jerman Bratecizročil zahvalo za 50 let bogatenja slovenskega kulturno-umetniškega prostora. Direktorica se je v imenu vseh zaposlenih v gledališču Pahorju zahvalila za to priznanje ob 50-letnici profesionalnega ustvarjanja.

"Potrudili se bomo, da bomo svoje poslanstvo še naprej opravljali z odličnostjo,"je dejala. Drevi se bodo v Novi Gorici na posebni slovesnosti poklonili vsem, ki so soustvarjali zgodovino gledališča ter krepili kulturno zavest in identiteto Slovencev na obeh straneh meje – v prostoru, kjer se stikata slovanska in romanska kultura. Slovesnost bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike, so še zapisali v uradu.

Osrednjo slovesnost je v soboto pripravila Občina Ajdovščina v sodelovanju z lokalnimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami.Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec, ki je med drugim dejal, da so"Primorci največji vzor in zgled, kako se iz največje žalosti in trpljenja rodi veličastna zmaga in ljubezen do domovine".